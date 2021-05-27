Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan toplantıya Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç katıldı. Toplantıda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek öğrenci ve velilere çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.