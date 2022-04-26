Sportif yetenek taraması devam ediyor

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Sezonunda 3. ve 4. sınıflara yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde sürüyor. Programı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ilimizde tüm heyecanıyla devam ediyor. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezimizde çok güzel bir atmosferde gerçekleştirilen tarama sonucunda 3. ve 4. Sınıflardan yeteneğini keşfettiğimiz sporcular branşlara yönlendirilerek sporun alt yapısını maksimum seviyede oluşturuyoruz. Buradan emeği geçen tüm antrenör, sportif eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.