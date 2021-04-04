Sporu tabana yaymak için çalışıyorlar

Yeşilhisar Stadyumunda Kayserispor Futbol alt yapı sporcularıyla sohbet eden İl Müdürü Kabakcı, teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genclik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, "Sporu tabana yaymak için çalışıyoruz. Sporun tabana yayılması, başarılı sporcu yetiştirmek için Bakanlığımız Yetenek Taraması gibi büyük projelere imza atıyor. Bizlerde alt yapı sporcularımız için desteklerimizi sürdüreceğiz" diyerek sporculara başarılar diledi.