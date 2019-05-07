SSB'den Kocasinan Meclis üyelerine teşekkür plaketi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Başkan Çolakbayrakdar, 2018 yılında meclis, encümen ve komisyon toplantılarının huzur hakkı ücretlerini, gönüllü olarak Savunma Sanayi Destekleme Fonuna bağışlayan önceki dönem meclis üyelerine teşekkür etti ve Cumhurbaşkanlığı Sanayi Savunma Başkanlığı (SSB) tarafından meclis üyelerine gönderilen teşekkür plaketini onlara takdim etti.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Sözlerine “Ramazan ayı, tüm İslam Alemine, milletimize ve Kayseri'mize mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bayrama ulaşmamıza nasip eylesin” diyerek başlayan Başkan Çolakbayrakdar, geçen yıl huzur hakkı ücretlerini, Savunma Sanayi Destekleme Fonuna bağışlayan meclis üyelerine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı Sanayi Savunma Başkanlığı tarafından meclis üyelerine gönderilen teşekkür plaketini takdim etti. Toplantıda daha sonra Cırgalan, Kuşçu, Alsancak, Pervane, Kayabaşı, İstasyon, Fevzioğlu, Sümer, Talatpaşa, Oymaağaç, Yemliha ve Beyazşehir Mahallerinde çeşitli imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerinde yer alan Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimleri yapıldı. Meclis Üyeleri, Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Meclis üyelerini ve Murakabe Heyeti üyelerini seçti. Seçim sonucunda Bahri Sevgin, Hasan Özkök, Hacı Saygı, Ömer Topal ve Hamza Göltaş Kocasinan Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Meclis üyeliğine seçildi. Murakabe Heyeti üyeliğine ise Bayram Güneş, Fevzi Özdil, Mehmet Özbek, Lütfü Özdemir ve Feridun Akpınar seçildi. Toplantının son gündem maddesinde yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcu ve antrenörlerine ödül verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlı Millilerin başarıdan başarıya koştuklarını vurgulayarak, “Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Aldığı ödüller derecelerle takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye'de masa tenisinin merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Milli Takımda 3 sporcunun Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde mücadele ediyor olması bizi gururlandırıyor ve memnun ediyor. Takımımızın kuruluşundan bugüne kadar emeklerinden dolayı Bekir Yıldız'a teşekkür ediyorum. Sağolsun Bekir Abimizin vermiş olduğu emekleri bugün taçlandırılmaktadır. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” şeklinde konuştu.

Toplantı Başkan Çolakbayrakdar'ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.