STK'lardan Başkan Altun'a ziyaret

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, Yönetim Kurulu Üyeleri Okan Cıngıl, Mustafa Kılıçarslan, Yasemin Akkaya Yavuz Yavuz, Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Güllü, Dilek Asdemir, Hüseyin Döngel, Kudret Altun ve Hasbi Alparslan, Kayseri Amatör Olta Balıkçıları ve Doğa Severler Derneği Başkanı Ümit Karaduman'ı ağırladı. Başkan Özkan Altun; "İnce düşünceleri ve hayırlı olsun dilekleri için tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. İnşallah sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli istişare içinde olacak ve uygulayacağımız projelerde fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.