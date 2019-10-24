“Su Topu”nda Kayseri Farkı

Kayseri'de faaliyet gösteren su topu kulüplerden büyük başarılar gelmeye devam ediyor. Su topu branşında da Kayseri'nin ismini sıkça duyurmaya başlayan kulüplerden 5 takım 2. Ligde Kayseri'yi temsil edecek.

Kayseri Elit Seva Kulübü U19-U15-Büyük Erkeklerde, Faroz Spor Kulübü U15 ve Olimpik Spor Kulübü de Büyük Bayanlarda 2019-2020 sezonunda 2.ligde boy gösterecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2.ligde Kayseri'yi temsil edecek tüm takımları, antrenörleri ve İl Temsilcisi İsmail Alsaç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.