“Su Topu”nda Kayseri Farkı

Kayseri’de faaliyet gösteren su topu kulüplerden büyük başarılar gelmeye devam ediyor.
Kayseri'de faaliyet gösteren su topu kulüplerden büyük başarılar gelmeye devam ediyor. Su topu branşında da Kayseri'nin ismini sıkça duyurmaya başlayan kulüplerden 5 takım 2. Ligde Kayseri'yi temsil edecek.
Kayseri Elit Seva Kulübü U19-U15-Büyük Erkeklerde, Faroz Spor Kulübü U15 ve Olimpik Spor Kulübü de Büyük Bayanlarda 2019-2020 sezonunda 2.ligde boy gösterecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2.ligde Kayseri'yi temsil edecek tüm takımları, antrenörleri ve İl Temsilcisi İsmail Alsaç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.