Suat Altın: "Konut almanın tam zamanı"

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, konut kredisinde indirime gidilmesinin büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek; "Şu anda konut almanın tam zamanı. Özellikle çift maaş çalışan ve elinde Eurosu bulunan kişilerin, bence konut almasının tam zamanı. Çünkü biliyorsunuz ki krediler devlet bankaları ile verilen krediler olduğu için, süresi geçmeden iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu faiz oranları bir daha ele geçmez çünkü 0,99 çok iyi bir oran" dedi.

Kurban Bayramı sonrasında vatandaşların konut alımında artış beklediklerini ifade eden Sual Altın; "Bu sene ciddi bir talep olmasına rağmen inşaat sezonundan Kurban Bayramı vesilesiyle beklentinin altında kaldığını söyledi.Şuan da kredilerle ilgili talepte bulunan müşterilerimiz mevcut. Bunun dışında da yeni gelen müşterilerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbul'daki ofislerimizde de talepler var. Biraz da olsa bir sıçrama ve faydası oldu. Bu konuda biraz geç kalındı, gerek işleyişten gerekse de mevcut kredi oranlarından dolayı alım gücü azaldı. Taksitlerini ödeyemez duruma geldikleri için, alım yapamadı vatandaşlar.Dileğimiz bir sonra ki dönemde hızlı bir artışın yaşanması yönünde” dedi.

Dövizdeki düşüşün gurbetçilerin konut almasına olumsuz etkisi olduğunu kaydeden Altın, şuanda gurbetçilerin beklenti halinde olduğunu söyledi. Altın; "Şu anda Euro'nun düşük olması gurbetçilerimizin beklenti haline girmelerine sebep oldu. Bu durumun şirket sahibi olarak ikinci seçimlerden sonra yansımasını ciddi bir şekilde gördük. İnsanlar acaba Euro ve Dolar yükselecek mi kaygısıyla hareket etti ama devletimiz Euro ve Dolar'ı düşürdü. Ciddi beklenti içerisinde olan grupların da işleri ters gitti dolayısıyla. Biz de zaten yükselmesini istemiyoruz ama izin sezonunda gurbetçilerimizin paraları kıymetli olduğu için Euro'nun 6,50 civarında olması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaş geçen sene 7,80 civarlarını gördü ve bu sene içinde yükselme beklentileri vardı. Şu an da sıkıntıların bitmesiyle beraber Euro'da seyrinde gidiyor. Gurbetçilerimiz bu sene gördüğümüz kadarıyla alım yapmadan, beklenti haline girdiler. Genel olarak baktığımızda bu seneki satış oranları geçen seneye göre düşük. Bunun sebeplerinden birisi, ikinci seçimi geçirmemiz, diğer sebep de S-400 ve arkasından kredi faiz oranlarının yüksek oluşundan dolayı ciddi bir müşteri kaybımız oldu. Bunlar bizi çok fazla etkilemiyor ama ileride yapacağımız yatırımları biraz daha düşünerek ve eleştirerek, nasıl bir yol izleyeceğiz diye düşünerek yeni müşteri kitleleri bulmaya çalışıyoruz. Gerekirse biz de gurbetçilerimizin yerine giderek, biz de size misafir olmaya geldik diyeceğiz ve bu şekilde bir atılım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak vatandaşa yatırım yapmalarını tavsiye eden Altın; "Şu anda konut almanın tam zamanı. Özellikle çift maaş çalışan ve Euro ihtiyacı olan kişilerin, bence konut almasının tam zamanı. Çünkü biliyorsunuz ki krediler devlet bankaları ile verilen krediler olduğu için, süresi geçmeden iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu faiz oranları bir daha ele geçmez çünkü 0,99 çok iyi bir oran baktığımızda. Biz müşterilerimize bu şekilde konut almalarını ve yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

"2019'da 250 daire teslim edeceğiz"

Suat Altın İnşaat olarak 2019 yılında 250 adet daire teslim edeceklerinin altını çizen Suat Altın; "Yatırım olarak da, İstanbul'da Golden Tulips projemiz var ve son aşamalarına geldik teslimine yaklaşıyoruz. Kısmet olursa yıl sonu gibi teslim edeceğiz.İstanbul'da satışlar vatandaşlar yazın şehir dışında oldukları için genellikle kış dönemlerinde oluyor. Orada da şu an ciddi bir müşteri portföyü var ve son aşamalara gelmek üzereyiz. Kayseri'de de Golden Center 3 projemiz ve Yıldırım Beyazıtta da yaklaşık 80 dairelik bir alana hazırlığımızı yaptık. Mevcut güzel yerlerde arsa görüşmelerimiz de var.Özellikle şehrin içinde olan arsalardan düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz.Yıl sonuna kadar İstanbul'da 160 tane ve Kayseri'de 250 tane olmak üzere dairelerimizi teslim edeceğiz inşallah.” şeklinde konuştu.