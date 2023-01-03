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Suat Arslanboğa, Kayserispor'un 20 maçını yönetti

Hakem Suat Arslanboğa, 21.

kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak. Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçlarda Kayserispor 8 kez kazandı.



Malatya Bölgesi hakemi Suat Arslanboğa, Süper Lig'in 17.haftasında oynanacak Kayserispor-Karagümrük maçında düdük çalacak. Tecrübeli hakem, Kayserispor'un bugüne kadar Kayserispor'un 20 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 7 yenilgi alırken 5 kez de berabere kaldı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:


Kayserispor-Başakşehir 1-2


Trabzonspor-Kayserispor 4-1


Manisaspor-Kayserispor 0-1


Karşıyaka-Kayserispor 3-2


Samsunspor-Kayserispor 0-1


Antalyaspor-Kayserispor 1-0


Sivasspor-Kayserispor 1-1


Antalyaspor-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Boluspor 3-0


Kayserispor-Konyaspor 1-1


Kayserispor-Kasımpaşa 0-0


Sivasspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Boluspor 3-0


Kayserispor-Karabükspor 3-2


Kayserispor-Pazarspor 6-1


Kayserispor-Akhisarspor 1-0


Kayserispor-Beşiktaş 2-2


Altay-Kayserispor 3-0


Kayserispor-Alanyaspor 1-2


Kayserispor-İstanbulspor 1-0


Suat Arslanboğa, Karagümrük'ün de 4 maçını yönetti. Bu maçlarda kırmızı siyahlı ekip 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçlarda Karagümrük'ün alydığı sonuçlar şöyle:


Adana DS-Karagümrük 5-0


Altay-Karagümrük 0-1


Ankaragücü-Karagümrük 2-2


Karagümrük-Büyükçekmece 2-1

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