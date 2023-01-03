Suat Arslanboğa, Kayserispor'un 20 maçını yönetti

kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak. Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçlarda Kayserispor 8 kez kazandı.

Malatya Bölgesi hakemi Suat Arslanboğa, Süper Lig'in 17.haftasında oynanacak Kayserispor-Karagümrük maçında düdük çalacak. Tecrübeli hakem, Kayserispor'un bugüne kadar Kayserispor'un 20 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 7 yenilgi alırken 5 kez de berabere kaldı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri:

Kayserispor-Başakşehir 1-2

Trabzonspor-Kayserispor 4-1

Manisaspor-Kayserispor 0-1

Karşıyaka-Kayserispor 3-2

Samsunspor-Kayserispor 0-1

Antalyaspor-Kayserispor 1-0

Sivasspor-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Boluspor 3-0

Kayserispor-Konyaspor 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

Sivasspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Boluspor 3-0

Kayserispor-Karabükspor 3-2

Kayserispor-Pazarspor 6-1

Kayserispor-Akhisarspor 1-0

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Altay-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor-İstanbulspor 1-0

Suat Arslanboğa, Karagümrük'ün de 4 maçını yönetti. Bu maçlarda kırmızı siyahlı ekip 2 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçlarda Karagümrük'ün alydığı sonuçlar şöyle:

Adana DS-Karagümrük 5-0

Altay-Karagümrük 0-1

Ankaragücü-Karagümrük 2-2

Karagümrük-Büyükçekmece 2-1