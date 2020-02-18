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Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru’nun riyasetinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçedeki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri gündem edilerek istişarelerde bulundu.

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçedeki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri gündem edilerek istişarelerde bulundu.


Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı. Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.

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