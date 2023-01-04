İhlas Haber Ajansı

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Suç makinesi polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocatepe Mahallesi'nde çalışma yaptı. Çalışmada hakkında "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "fuhşa teşvik", "şantaj" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., cezaevine teslim edildi.

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