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Suç makinesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 6 farklı suçtan toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı yerde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 6 farklı suçtan toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı yerde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Eğribucak Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında; 'silahla yağma', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. ikamet bahçesinde saklanır halde yakalandı.


Gözaltına alınan F.Ç., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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