Suç makinesi yakalandı

Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan ve toplam 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 6 bin TL para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının azaltılması ve hırsızlık suçundan haklarında yakalama emri ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yavuzlar Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık', ‘açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', ‘motosiklet hırsızlığı', ‘otodan hırsızlık', ‘açıktan hırsızlık', ‘resmi belgede sahtecilik', ‘konut dokunulmazlığını ihlal', ‘basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 bin TL adli para cezası bulunan C.K. yakalandı. C.K., polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.