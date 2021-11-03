Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, bir ikametten ev eşyası ile kablo hırsızlığı yapan G.K. (44) ve Ş.K.'yı (31) suçüstü yakaladı. Şahısların aracında arama yapan polis ekipleri, araçtaki 4 bin TL değerindeki ev eşyasına ve bir telekomünikasyon şirketine ait kablolara el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.