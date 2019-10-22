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Suların çekilmesiyle ortaya çıkan kafataslarını belediye ekipleri mezarlığa defnetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’na kıyısı bulunan Taşhan mahallesinde sularının çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlıklardaki iskelet ve kafatasları Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak mezarlığa defnedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'na kıyısı bulunan Taşhan mahallesinde sularının çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlıklardaki iskelet ve kafatasları Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak mezarlığa defnedildi.


Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İHA'nın haberinin ardından harekete geçen Kocasinan Belediyesine bağlı ekipler, iskelet ve kafataslarını toplayarak Yeni Taşhan Mahallesindeki mezarlığa defnetti.

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