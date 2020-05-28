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Süleyman Akın: "8 kritik maç oynayıp kümede kalacağız"

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, kümede kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akın, 12 Haziran 2020 günü Süper Lig'in kaldığı yerden devam etmesi ve küme düşmenin kaldırılmaması yönündeki TFF'nin kararı ile ilgili olarak, "Futbolun patronu TFF tarafından alınan karara uyacağız. 8 maçlık periyodu oynayacağız" dedi.


Korona virüs salgınının devam ettiği ülkemizde insan sağlığının herşeyin önünde olduğunu söyleyen Süleyman Akın, "Türkiye Futbol Federasyonu, maçların oynanması kararı aldı. Biz de Kayserispor olarak bu karara uyacağız. Bu sezonki hedefimiz kümede kalmak. Önümüzde 8 kritik maç var. Son haftanın son düdüğüne kadar mücadelemizi gösterip hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.


Süleyman Akın, "Umarım kısa sürede virüs salgını son bulur ve taraftarımız ile yeniden tribünlerde buluşuruz" ifadesinde bulundu.

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