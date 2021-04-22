Süleyman Varol: “Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz”

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol'ın mesajı şu şekilde:

“Milletimizin iradesini ve egemenliğini temsil eden TBMM'nin açılışının ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Milletlerin tarihlerinde anmaya ve kutlamaya değer Ulusal günleri ve Milli Bayramları vardır. Türk bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyet'inin inşası sürecinde önemli yeri olan 23 Nisan 1920 tarihi de bunlardan biridir. Günün anlam ve değerini yetişen kuşaklara öğretmek ve Ulusal Bağımsızlık bilincini sonsuza kadar yaşatmak amacıyla, TBMM'nin açıldığı bu günü ‘'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' adıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına hediye edilmiştir. Ulu Önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Atatürk'ün çocuklara karşı duyduğu sarsılmaz bir güven ve büyük bir sevgisi vardır. Gurur dolu tarihimizin ve Türk Devleti'nin devamı emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla Milli Bayramlar, önemli bir vesiledir. Bir milletin geleceğine olan güveni ve umudu, onların çocuklarına olan güveni ve umudu ile eşdeğerdir. Bu nedenle çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar gözlerinden öperim. Bu önemli günde, çocuklara bu kadar düşkün olan ve onlara bayram hediye eden ilk ve tek devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız için canlarını seve seve ortaya koyan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”