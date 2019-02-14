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Sultan Abdülhamit Han vefatının 101. Yılında Kayseri'de anıldı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi tarafından verilen mevlitte, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi tarafından verilen mevlitte, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı Sultan Abdülhamit Han, vefatının 101. Yılında anıldı.


Öğle namazı öncesinde Hunat Camii'nde verilen mevlit hakkında bilgiler veren MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, “Bugün 14 Şubat Perşembe. Vefatının 101. Yılında Sultan Abdülhamit Hanı ve aynı zamanda şubat ayında vefat eden öncü şahsiyetlerimiz Necmettin Erbakan, Mahmut Esad Coşan, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi ve toplumun herkesi kucaklayıcı Barış Manço, Cem Karaca ce Tarık Buğra gibi öncü şahsiyetlerimizin hayratlarına bugün mevlit okutuyoruz. Rabbim mevlidimizi ve geçmişlerimizin ruhu için yaptığımız hayratlarımızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.


Mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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