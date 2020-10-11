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Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın

Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın çıktı.

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.


Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinin ortasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sultan Sazlığı'nda öğle sıralarında sazlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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