Sultan Sazlığına Fidan Dikimi Yapıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sindelhöyük Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde fidan dikim ve çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 adet fidan dikimi yapılırken çevre düzenlemesi çalışmalarında çam ve çiçekler ekildi.

Bir önceki dönem Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl, "Milli parkın sahasına güzelleşsin diye, vatandaş faydalansın diye çam dikiyoruz, buraya emek veriyoruz, biz kamu hizmeti yapıyoruz" dedi.

Deringöl, "50 adet çam, 50 kg çim tohumu, 50 adet ağaç tohumu ve 5 koli değişik çiçekleri bizlere gönderen Melikgazi Belediyesine ve Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen beye çok teşekkür ediyorum. Buraları yeşillendirerek güzelleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.