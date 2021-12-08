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Sultan Sazlığı'nda yangın

Kayseri’de kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı’nda yangın çıktı.

Kayseri'de kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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