Sultanlar 1.Lig Yolunda sahaya çıkıyor

Lig 5.Grubun normal sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lig için Play-Off'ta mücadele edecek.

9-11 Mart 2019 tarihleri arası Adana'da sahaya çıkacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk maçını 9 Mart Cumartesi günü saat18.30'da Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Mavi-Siyahlılar ikinci maçında ise 10 Mart Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Vahit Özmen O.O. ile mücadele edecek. Atletikspor son maçında ise 11 Mart Pazartesi günü saat 16.30'da Bozüyük Belediye İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Adana Yüreğir Spor Salonunda oynanacak olan zorlu maçlar öncesi Cuma günü Adana'ya gidecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kupayı Kayseri'ye getirmek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulübü şampiyonluğa yürekten inanıyor.

Çalışmalar devam ediyor

1.Lig için Adana'da yarı final maçlarına çıkacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin yönetiminde OSB Spor Salonunda sürdüren Mavi-Siyahlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Tam kadro olarak çalışmalarına sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Cumartesi günü karayolu ile Kayseri'den ayrılarak Adana'ya gidecek.