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Sultanlar 1.Lige yarı finalde veda etti

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.

Lig Play-Off üçüncü maçında Adana'da oynadığı maçta Bozoyük Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak veda etti.


Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grubu lider olarak tamamlayan ve adını Play-Off'a yazdıran Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor, 1.Lig için Adana'da sahneye çıktı.


Adana Yüreğir Spor Salonunda ilk maçında Vakıfbank'a 3-1 mağlup olan Mavi-Siyahlılar ikinci maçında Muş Vahit Özmenspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi-Siyahlılar dün oynadığı üçüncü maçında Bozoyük Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu ve yarı finalde 1.Lige veda etti.


Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu büyük bir başarı ile takdir toplayan Lige ulaşamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 2018-2019 sezonu 1.Lig yarı finalinde sonlandırdı.


Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, “ Ligin başından beri koyduğu 1. Lig hedefini yarı finalin son maçına kadar kovalayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'u, seyircilerine, kalbi bu takımla atan taraftarlarına, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Antrenörler Harun-Seher Şahin hocalarıma ve kulübün her şeyi elinden gelenin fazlasını yapan Kulüp Başkanı Adil Özhan'a ve Kayseri Voleyboluna bu heyecanı yaşattıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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