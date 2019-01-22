Sultanlar en zor maçına çıkıyor

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü sahasında ligin en zor maçına çıkacak.

Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor kalan maçlarında hata yapmak istemiyor. Ligin 18.haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı rakibi Ereğli Gençlik Merkezi maçı hazırlıklarını sürdüren Mavi-Siyahlı takımda tek hedef galibiyet. Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da gözler Ereğli Gençler Merkezi maçına çevrildi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan ve son 2-3 haftadır liderliği rakibine kaptıran Mavi-Siyahlılar ligin 18.haftasında oynayacağı rakibi Ereğli Gençlik Merkezini yenerek ikinciliğini sağlama almak istiyor. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan olan zorlu karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Geride kalan 16.hafta sonunda 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor kalan maçlarını kazanarak lider Kuzeyboru'nun mağlup olmasını bekleyecek.

Şahin: “Şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz”

Kayseri'ye şampiyonluk kupasını getirmek istediklerini dile getiren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Antrenörü Harun Şahin, “ Tarsus Belediyesi Voleybol takımını mücadelesinden ötürü kutluyor, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde son viraj koşuluyor, hataya yer yok. Bu yarışı maç maç düşündük ve bu hafta sonu oynayacağımız Ereğli Gençlik Merkezi Voleybol takımını ağırlayacağız. Bu seviyede kolay takım yoktur. Son 4 maçımızı kazanıp Kayseri'ye şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.