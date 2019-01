Sultanlar, Ereğli Gençlik'e acımadı

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 18.hafta karşılaşmasında rakibi Ereğli Gençlik Merkezine acımadı.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan ve baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk seti 25-13, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti 25-13 yenerek sahadan set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ereğli Gençlik Merkezi karşısında aldığı net galibiyet Play-Off yoluna büyük avantaj elde eden Mavi-Siyahlılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Taraftarı önünde haftanın kritik karşılaşmasına çıkan ve rakibi karşısında her sette etkili bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı maç sonunda taraftarı ile büyük bir sevinç yaşayarak, galibiyeti doyasıya kutladı. Ligde kalan son 3 maçını da kayıpsız geçmek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 19.haftasında deplasmanda Çukurova Efes'e konuk olacak.

Özhan: “Kayseri'ye şampiyonluk yakışır”

300'den fazla sporcuyla dört branşta değişik yaş gruplarında Kayseri'de spora 2014 yılından beri hizmet ettiklerini belirterek, Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan, "Kayseri'yi 1. Lig'de temsil etmek istiyoruz, bu şehre şampiyonluk yakışır. Katıldığımız her yarışmada, armamızda Erciyes'i ve adımızda Kayseri'yi taşımanın verdiği sorumluluğun bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına ve bu gençlere inanan OSB Teknik Koleji yönetimine, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler kulüp yöneticilerime, sahada terleyen sporcularımızın iyi bireyler olması için çalışan velilerimize, her şartta haberi kovalayan basın mensuplarına, takımda büyük emekleri bulunan Harun ve Seher Şahin'e kısacası büyük KASK ailesine minnetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Şahin: “Play-Off'lara kalıp şampiyonluk kupasıyla döneceğiz”

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Antrenörü Harun Şahin maç sonrası yaptığı açıklamada, "Harika bir maç oldu, rakibimizi mücadelesinden ötürü kutluyorum, kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz. Takımımız hafta başından itibaren bu maça hazırlanıyordu, seyircimiz muhteşemdi. Önümüzdeki maçları kazanıp Play-Off'lara kalmak ve oradan şampiyonluk kupasıyla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.