Sultanlar grubunu şampiyon tamamladı

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son maçında deplasmanda Adana DSİ 3-0 mağlup ederek grubu şampiyon olarak tamamladı ve adını Play-Off'a yazdırdı.

Adana'da oynanan sezonun maçını rahat bir oyunla ilk seti 25-15, ikinci seti 25-10 ve son seti 25-12 kazanan Mavi-Siyahlılar normal sezonu 55 puan ile zirvede tamamladı.

Son maç öncesi ikinci sırada giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor rakibi Kuzeyboru'nun puan kaybetmesi ile normal sezonu ilk sırada tamamlamayı başardı.

23.hafta sonunda oynadığı 22 maçta 20 galibiyet ve sadece 2 mağlubiyet alan Mavi-Siyahlılarda gözler Play-Off'a çevrildi.

1.Lige çıkmak içim mücadele edeceği Play-Off grubunda rakiplerini tek tek geçerek kupayı Kayseri'ye getirmek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor buna inanıyor. Sezona başalığı günden bugüne kadar gerek iç sahada gerek deplasmanlarda oynadığı oyunla dikkat çeken Mavi-Siyahlılar emeklerinin karşılığı grubu lider tamamlayarak aldı. Antrenörler Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Mavi-Beyazlı takım kupayı Kayseri'ye getirmekte kararlı.