Sultanlar hata yapmadı

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Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında oynadığı maçta Pema Kolejini set vermeden 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar ilk seti 25-13, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-16 kazanarak yoluna devam etti. Konya ekibi Pema Koleji karşısında net bir galibiyete imza atan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor lider Kuzeyboruspor'u takibini sürdürüyor.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 17.haftasında deplasmanda oynayacağı Tarsus Belediyesi maçı hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak.

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