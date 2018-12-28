Sultanlar Mersin'i konuk edecek

Lig 5.Grupta lider olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 14.haftasında yarın sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

34 puanla 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri ekibi yarın oynayacağı Mersin Büyükşehir Belediyesspor karşılaşmasını kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Ligde geride kalan 13.hafta sonunda oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Mavi-Siyahlılar adım adım hedefine ilerliyor. Yarın Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Mavi-Siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Kalan 9.haftada bir birinden zorlu maçlara çıkacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor bütün maçlarını tek tek düşünüyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un kalan maçları;

14.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi

15.Hafta Kuzeyboruspor-Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor

16.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Pema Koleji

17.Hafta Tarsus Belediyespor- Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor

18.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Ereğli Gençlik Merkezi

19.Hafta Çukurova Efes- Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor

20.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Seyhan Belediyespor

21.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor (BAY)

22.Hafta Adana DSİspor-Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor