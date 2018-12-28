Sultanlar Mersin'i konuk edecek

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.
Lig 5.Grupta lider olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 14.haftasında yarın sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
34 puanla 2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri ekibi yarın oynayacağı Mersin Büyükşehir Belediyesspor karşılaşmasını kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Ligde geride kalan 13.hafta sonunda oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Mavi-Siyahlılar adım adım hedefine ilerliyor. Yarın Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Mavi-Siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.
Kalan 9.haftada bir birinden zorlu maçlara çıkacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor bütün maçlarını tek tek düşünüyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un kalan maçları;
14.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi
15.Hafta Kuzeyboruspor-Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor
16.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Pema Koleji
17.Hafta Tarsus Belediyespor- Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor
18.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Ereğli Gençlik Merkezi
19.Hafta Çukurova Efes- Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor
20.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Seyhan Belediyespor
21.Hafta Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor (BAY)
22.Hafta Adana DSİspor-Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor