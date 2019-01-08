Sultanlar Pema Koleji'ni konuk edecek

haftasında sahasında Pema Kolejini konuk edecek.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri ekibi Pazar günü oynayacağı Pema Koleji maçından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Kuzeyboru'ya mağlup olarak hem şampiyonluk yolunda yara alan Mavi-Siyahlılar hem de liderliği rakibine kaptırdı. Kalan haftalarda hata yapmayarak kupayı Kayseri'ye getirmek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Pema Koleji maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Pema Koleji maçını kazanarak hem yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen Mavi-Siyahlılar hem de Kuzeyboru mağlubiyetini unutmak istiyor.

13 Ocak 2019 Pazar günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor-Pema Koleji karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.