Sultanların en zor maçı

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde en zor maçına çıkacak.

2.Lig 5.Grupta liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa koşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 15.hafta karşılaşmasında Pazar günü deplasmanda en yakın takipçisi Kuzeyboruspor ile karşı karşıya gelecek.

Kuzeyboruspor maçı hazırlıklarını antrenörler Seher&Harun Şahin nezaretinde sürdüren Mavi-Siyahlı ekipte tek hedef galibiyet. Ligin ilk yarısında sahasında mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek liderliğini perçinlemek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımında keyifler ve moraller yerinde.

6 Ocak 2019 Pazar günü Aksaray Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Kuzeyboruspor ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor mücadelesi saat 14.00'de başlayacak.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in kapısından döndük, bu sezon şehrimize şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. İnşallah şehrimizin de desteğiyle Kayseri'ye şampiyonluk kupasıyla döneceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız Kuzeyboru maçı diğer maçlar kadar önemli. Bu seviyelerde zayıf takım yoktur ama Aksaray temsilcisinin gücünün farkındayız. Türk sporuna hizmet eden iki güzide kulübün karşılaşması grup liderini de büyük ölçüde belirleyecek. Yalnızca "sahada" rakip olduğumuzu unutmadan, Fair-Play ilkeleri çerçevesinde bir maça çıkacağımızı umuyoruz. Takımımız kenetlenmiş durumda, inşallah kazanan biz oluruz" şeklinde konuştu.