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Süne ile mücadele için 200 bin fidan dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün organize ettiği süne mücadelesindeki etkinliği daha da artırmak adına 200 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.


Fidan dağıtımında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin; "İl Müdürlüğümüzce her yıl yapılan süne sürveylerinde binlerce dekar alanda süne yoğunluğu mücadele eşiğinde tespit edilerek ilaçlama ilanı verilmektedir" dedi. Şahin, "Doğadaki süne yoğunluğunun düşürülmesinde doğal düşmanların büyük etkisi bulunmaktadır. Sünenin doğal düşmanlarından olan yumurta parazitoitleri, doğada hayatlarını sürdürebilmeleri ve beslenmeleri için çiçekli ağaçlara ihtiyaç duymaktadır. İl Müdürlüğümüzce parazitoitlerin doğal ortamlarının arttırılması amacıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yalancı Akasya, Mahlep, İğde ve Badem fidanlarından oluşan 200 bin adet fidan tahsis edilmiş olup, bu fidanların dağıtımları İl müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve teknik personel tarafından süne yoğunluğunun ve kışlak inişlerinin yoğun olduğu İlçelerimize yapılmıştı" ifadesinde bulundu.

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