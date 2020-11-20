Çetin Ali Dönmez'in katılımı ile video konferans üzerinden Sünger Hammaddesi Üretim Tesisi İstişare Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'in yanı sıra, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve sanayiciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sünger hammaddesi üretiminin önemine değinerek, bir süre önce Kayseri'deki sünger üreten sanayicilerle bir araya geldiklerini ve sünger hammaddesi üretimi konusunda istişare toplantısı yaptıklarını söyledi. Sünger hammaddesinin Türkiye'de üretilebilmesi için Kayseri Sanayi Odası olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Çok ciddi ithalatı olan ve sadece mobilya sanayisinde değil birçok sektörde kullanılan hammaddeden bahsediyoruz. Umarım bu toplantımız hayırlara vesile olur. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ise, Bakanlık olarak bu konuda ne yapabileceklerini araştıracaklarını ve böyle bir yatırım olması durumunda teşvik verme imkanlarının olduğunu belirterek, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.