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Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

Sungur Futbol Kulübü dün deplasmanda oynadığı maçta Develi Erciyesspor’u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

Sungur Futbol Kulübü dün deplasmanda oynadığı maçta Develi Erciyesspor'u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.


Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sungur FK yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar ilk yarının son maçında dün Develi deplasmanında Develi Erciyesspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 90 dakika sonunda 6-2 mağlup eden Sungur FK, gruptaki yedinci galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sungur FK 22 puan topladı. 8 maçta rakip filelere 29 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Mavi beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.


Sungur FK, ligin ikinci yarısının ilk maçına bu hafta Kuşçu Mithatpaşaspor ile oynayacak.

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