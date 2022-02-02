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Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 11.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.



Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor'u 5-1 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:


OSB Atletikspor 2-2 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Gençlerbirliği 2-0 Buğdaylıspor


Kocasinan Şimşekspor 2-0 Tomarza Belediyespor


Kayserigücü 0-2 Kayseri Yolspor


Amarat Gençlikspor 2-0 Sanayi Esnafspor


Hacılar Erciyesspor 5-1 Talas Anayurtspor


Amarat Gençlikspor 3-0 Sanayi Esnafspor


Kocasinan Ülküspor 2-1 Özvatan Gençlikspor


Erciyes Esen Makina 3-2 Esentepespor


Kayseri Şekerspor 5-0 Gültepespor


Erciyes Reşadiye 3-0 Yavuzspor (Hükmen)

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