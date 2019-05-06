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Süper Amatör Küme 30.Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Kümenin son haftasında oynanan karşılaşmada Develispor, Hacılar Erciyesspor’u 3-1 mağlup etti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Kümenin son haftasında oynanan karşılaşmada Develispor, Hacılar Erciyesspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı


Hakemler: Alim Kandemir Furkan Ulu Bilge Kaan Çakır


Hacılar Erciyesspor: Emircan Özdoğan, Eren Kaan İpek, Hüsamettin Sünger (Orhan Uzun dk 77), Mehmet Gençoğlu (Barış Aksu dk 60), Samet Kaan Karaca, Yusuf Karaboğa Bekir Acır, Tolgahan Alan (Ahmet Rıdvan dk 80), Doğukan Bozkurt Çetin, Ahmet Emin Ayata, Süleyman Yasa,


Develispor: Ömür Tuzcu, Kerem Özdemir, Mehmet Fatih Sönmez, Mustafa G.Oğlu, Raşit Şimşek, Furkan Şentürk, Nesimi Dik çal, Yunus Özkara, Erkan Polat (Kemal Kargın dk 90), Ramazan Aksoy (Samet Özdemir dk dk 86), Onur Recep Çopur


Goller: Yusuf Karaboğa dk 76 (Hacılar Erciyesspor), Onur Recep Çopur dk 6, Ramazan Aksoy dk 71, Erkan Polat dk 73 (Develispor)

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