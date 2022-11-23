Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 10.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi. Oynanan 9 maçta 34 gol atıldı.
A Grubu'nda Kayserigücü FK bu sezon ilk mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK yoluna kayıpsız devam ediyor. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 10.hafta alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makine FK 8-1 Gaziosmanpaşaspor
Kayseri Simya Koleji 0-1 Esentepespor
Akkışlaspor 2-0 Gültepespor
Sungur FK 1-3 Argıncıkspor
Özvatan Gençlikspor 0-0 Kocasinan Ülküspor
Başakpınar Belediyespor 5-0 Amaratspor
Kocasinan Yemlihaspor 1-5 Atletikspor
Yahyalıspor 1-0 Kayserigücü FK
Kocasinan Şimşekspor 6-0 Gençlerbirliği
Trend Gayrimenkul 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)