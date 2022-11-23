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Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 10.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi. Oynanan 9 maçta 34 gol atıldı.



A Grubu'nda Kayserigücü FK bu sezon ilk mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK yoluna kayıpsız devam ediyor. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 10.hafta alınan sonuçlar şu şekilde:


Erciyes Esen Makine FK 8-1 Gaziosmanpaşaspor


Kayseri Simya Koleji 0-1 Esentepespor


Akkışlaspor 2-0 Gültepespor


Sungur FK 1-3 Argıncıkspor


Özvatan Gençlikspor 0-0 Kocasinan Ülküspor


Başakpınar Belediyespor 5-0 Amaratspor


Kocasinan Yemlihaspor 1-5 Atletikspor


Yahyalıspor 1-0 Kayserigücü FK


Kocasinan Şimşekspor 6-0 Gençlerbirliği


Trend Gayrimenkul 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)

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