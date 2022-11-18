Süper Amatör Küme'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Amatör Küme'de 10. hafta heyecanı 20 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 9 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 10. haftanın hakemlerini duyuruldu.

Süper Amatör Küme'de 10. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:

20 Kasım Pazar

14.00 Sungur FK-Argıncıkspor: Necati Selçuk Şahin

16.00 Atletikspor-Yemlihaspor: Hüseyin Otyakmaz

14.00 Başakpınar Bld.-Amaratspor: Ahmet Pakırcı

11.00 Gençlerbirliği-K.Şimşekspor: Hüseyin Keğin

13.00 Erciyes Esen Makine FK-G. O. Paşaspor: Aydoğan Mantar

15.00 Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlik: Yusuf Uğurlu

13.00 Esentepespor-Simya Koleji: Hacı Güverti

15.00 Gültepespor-Akkışlaspor: Hakan Çam

13.00 Yahyalıspor-Kayserigücü FK: Alim Kandemir