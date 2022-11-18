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Süper Amatör Küme'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 10.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.


Süper Amatör Küme'de 10. hafta heyecanı 20 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 9 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 10. haftanın hakemlerini duyuruldu.


Süper Amatör Küme'de 10. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:


20 Kasım Pazar


14.00 Sungur FK-Argıncıkspor: Necati Selçuk Şahin


16.00 Atletikspor-Yemlihaspor: Hüseyin Otyakmaz


14.00 Başakpınar Bld.-Amaratspor: Ahmet Pakırcı


11.00 Gençlerbirliği-K.Şimşekspor: Hüseyin Keğin


13.00 Erciyes Esen Makine FK-G. O. Paşaspor: Aydoğan Mantar


15.00 Kocasinan Ülküspor-Özvatan Gençlik: Yusuf Uğurlu


13.00 Esentepespor-Simya Koleji: Hacı Güverti


15.00 Gültepespor-Akkışlaspor: Hakan Çam


13.00 Yahyalıspor-Kayserigücü FK: Alim Kandemir

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