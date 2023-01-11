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Süper Amatör Küme'de 13. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 13. hafta geride kaldı.


Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişti. A Grubu'nda Kayserigücü FK bu sezon ikinci mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK haftayı BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:


Kocasinan Şimşekspor 2-0 Kayserigücü FK


Yahyalıspor 4-0 Amaratspor


Gaziosmanpaşaspor 3-0 Gültepespor


Kayseri Şekerspor 6-0 Kayseri Simya Koleji


Argıncıkspor 0-5 Kocasinan Ülküspor


Esentepespor 3-1 Sungur FK


Akkışlaspor 2-2 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Yolspor 2-1 Kocasinan Yemlihaspor


Trend Gayrimenkul 5-3 Gençlerbirliği

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