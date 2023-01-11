Süper Amatör Küme'de 13. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 13. hafta geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişti. A Grubu'nda Kayserigücü FK bu sezon ikinci mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK haftayı BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
Kocasinan Şimşekspor 2-0 Kayserigücü FK
Yahyalıspor 4-0 Amaratspor
Gaziosmanpaşaspor 3-0 Gültepespor
Kayseri Şekerspor 6-0 Kayseri Simya Koleji
Argıncıkspor 0-5 Kocasinan Ülküspor
Esentepespor 3-1 Sungur FK
Akkışlaspor 2-2 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Yolspor 2-1 Kocasinan Yemlihaspor
Trend Gayrimenkul 5-3 Gençlerbirliği