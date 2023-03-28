Süper Amatör Küme'de 21. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 21. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 21. hafta sonunda liderler değişmedi. A Grubu'nda Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor ve B Grubu'nda ise Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü Play-Off oynamaya hak kazandılar. 6 takımın küme düştüğü Süper Amatör Küme Play-Off'a kalan son takım bu hafta sonu belli olacak. Süper Amatör Küme'de normal sezon bu hafta sonu oynanacak olan 22. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. Süper Amatör Küme'de 21. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 3-0 G.O.Paşaspor

Kayseri Simya Koleji 1-7 Esentepespor

Kocasinan Yemlihaspor 0-8 Kayseri Atletikspor

Amaratspor 0-4 Başakpınarspor

Sungur FK 0-3 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 2-3 Yahyalıspor

Kocasinan Ülküspor 3-6 Özvatan Gençlikspor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Gençlerbirliği (Hükmen)

Trend Gayrimenkul 3-0 Develi Emar (Hükmen)

Altındağ Akkışlaspor 3-0 Gültepespor (Hükmen)