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Süper Amatör Küme'de 29.hafta sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de 1 Mayıs nedeniyle 29.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 1 Mayıs nedeniyle 29.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Süper Amatör Küme'de dün oynanan 29.hafta karşılaşmalarının ardından Pazar günü oynanacak olan 30.hafta karşılaşmalar ile 2018-2019 futbol sezonu tamamlanacak. İşte alınan sonuçlar şu şekilde;


E.M.Belsinspor 1-7 Kayseri Şekerspor


Akkışla Gençlikspor 1-2 Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor 4-0 Gültepespor


Kocasinan Şimşekspor 0-0 Özvatan Gençlikspor


Develispor 3-1 Kayseri Gençlerbirliği


Başakpınar Belediyespor 2-0 Hacılar Erciyesspor


Yahyalıspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Kayseri Yolspor (BAY)

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