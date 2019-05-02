Süper Amatör Küme'de 29.hafta sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 1 Mayıs nedeniyle 29.hafta karşılaşmaları dün oynandı. Süper Amatör Küme'de dün oynanan 29.hafta karşılaşmalarının ardından Pazar günü oynanacak olan 30.hafta karşılaşmalar ile 2018-2019 futbol sezonu tamamlanacak. İşte alınan sonuçlar şu şekilde;

E.M.Belsinspor 1-7 Kayseri Şekerspor

Akkışla Gençlikspor 1-2 Kayseri Demirspor

Kocasinan Ülküspor 4-0 Gültepespor

Kocasinan Şimşekspor 0-0 Özvatan Gençlikspor

Develispor 3-1 Kayseri Gençlerbirliği

Başakpınar Belediyespor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Yahyalıspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Kayseri Yolspor (BAY)