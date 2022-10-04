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Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 4.

hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 36 gol atıldı.



Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında en gollü karşılaşma 8 golün atıldığı Sungur FK ile Gültepespor maçı oldu. 4. hafta sonunda Kayseri Atletikspor ile Esentepespor BAY geçen takımlar olurken, Yahyalıspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı.


Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 5.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;


Özvatan Gençlikspor 3-1 Simya Koleji


Kayseri Yolspor 0-0 Trend Gayrimenkulspor


Kocasinan Yemlihaspor 2-2 Kocasinan Şimşekspor


Amaratspor 1-6 Kayserigücü FK


Argıncıkspor 4-2 Kayseri Şekerspor


Gaziosmanpaşaspor 1-3 Akkışlaspor


Sungur FK 6-2 Gültepespor


Erciyes Esen Makina FK 1-0 Kocasinan Ülküspor


Başakpınar Belediyespor 1-1 Kayseri Gençlerbirliği


Yahyalıspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)

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