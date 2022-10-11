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Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 5.

hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 41 gol atıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 5. haftasında en gollü karşılaşma 12 golün atıldığı ve Kocasinan Şimşekspor'un kazandığı Amaratspor maçı oldu. 5. hafta sonunda Kocasinan Yemlihaspor ve Kayseri Simya Koleji BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Yolspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. Ligin 5.haftasında şuana kadar en çok gol atılan hafta oldu. Süper Amatör Küme 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;


Özvatan Gençlikspor 1-1 Gaziosmanpaşaspor


Kayserigücü FK 2-0 Trend Gayrimenkulspor


Kocasinan Şimşekspor 12- 0Amaratspor


Kayseri Şekerspor 3-2 Sungur FK


Yahyalıspor 1-1 Başakpınar Belediyespor


Akkışlaspor 1-3 Argıncıkspor


Erciyes Esen Makina FK 5-0 Gültepespor


Kocasinan Ülküspor 4-2 Esentepespor


Kayseri Gençlerbirliği 0-3 Kayseri Atletikspor


Kayseri Yolspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)

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