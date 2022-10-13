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Süper Amatör Küme'de 6.hafta programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6.

hafta maç programı belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi ve 8 maç ise Pazar günü oynanacak. A Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ve B Grubunda Kocasinan Ülküspor haftayı puansız olarak BAY geçecek takımlar olurken Kayserigücü FK İse Develi Emarspor'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Haftanın programı şu şekilde;


15 Ekim 2022 Cumartesi / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


15.00 Sungur FK-Akkışlaspor


16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


13.00 Amaratspor-Kocasinan Yemlihaspor


16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


11.00 Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor


15.00 Atletikspor- Yahyalıspor


16 Ekim 2022 Pazar / Vali Muammer Güler Stadı


13.00 Esentepespor-Gültepespor


15.00 Erciyes Esen Makine FK-Kayseri Şekerspor


16 Ekim 2022 Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


13.00 Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji


15.00 Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor


16 Ekim 2022 Pazar / Başakpınar Stadı


15.00 Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor

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