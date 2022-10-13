Süper Amatör Küme'de 6.hafta programı açıklandı

hafta maç programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi ve 8 maç ise Pazar günü oynanacak. A Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ve B Grubunda Kocasinan Ülküspor haftayı puansız olarak BAY geçecek takımlar olurken Kayserigücü FK İse Develi Emarspor'un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Haftanın programı şu şekilde;

15 Ekim 2022 Cumartesi / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.00 Sungur FK-Akkışlaspor

16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

13.00 Amaratspor-Kocasinan Yemlihaspor

16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

11.00 Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor

15.00 Atletikspor- Yahyalıspor

16 Ekim 2022 Pazar / Vali Muammer Güler Stadı

13.00 Esentepespor-Gültepespor

15.00 Erciyes Esen Makine FK-Kayseri Şekerspor

16 Ekim 2022 Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

13.00 Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji

15.00 Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor

16 Ekim 2022 Pazar / Başakpınar Stadı

15.00 Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor