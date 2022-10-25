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Süper Amatör Küme'de 7. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 7.

hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 30 gol atıldı.



Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor. 7.haftada oynanan karşılaşmalarda 7 takım gol sevinci yaşayamadı. Kocasinan Şimşekspor'un hükmen kazandığı haftada Amaratspor ile Gaziosmanpaşaspor haftayı BAY olarak geçen takımlar oldular. Süper Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;


Kayserigücü FK 6-2 Başakpınar Belediyespor


Trend Gayrimenkul 2-0 Kocasinan Yemlihaspor


Kocasinan Ülküspor 1-0 Gültepespor


Kayseri Şekerspor 6-1 Esentepespor


Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor


Argıncıkspor 0-2 Kayseri Simya Koleji


Özvatan Gençlikspor 0-1 Sungur FK


Yahyalıspor 5-0 Gençlerbirliği


Erciyes Esen Makina FK 3-0 Akkışlaspor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)

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