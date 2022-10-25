Süper Amatör Küme'de 7. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 7.
hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 30 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan yaşanıyor. 7.haftada oynanan karşılaşmalarda 7 takım gol sevinci yaşayamadı. Kocasinan Şimşekspor'un hükmen kazandığı haftada Amaratspor ile Gaziosmanpaşaspor haftayı BAY olarak geçen takımlar oldular. Süper Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Kayserigücü FK 6-2 Başakpınar Belediyespor
Trend Gayrimenkul 2-0 Kocasinan Yemlihaspor
Kocasinan Ülküspor 1-0 Gültepespor
Kayseri Şekerspor 6-1 Esentepespor
Kayseri Yolspor 0-1 Kayseri Atletikspor
Argıncıkspor 0-2 Kayseri Simya Koleji
Özvatan Gençlikspor 0-1 Sungur FK
Yahyalıspor 5-0 Gençlerbirliği
Erciyes Esen Makina FK 3-0 Akkışlaspor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)