İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Amatör Küme'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 8.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Yarın tek maçla başlayacak olan 8. Hafta müsabakaları Pazar günü oynanacak müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


29 Ekim 2022 Cumartesi


Erciyes Esen Makina FK-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak


30 Ekim 2022 Pazar


Sungur FK-Kayseri Simya Koleji: Cem Eray Eşmekaya


Argıncıkspor-G.O.Paşaspor: Erdem Sarıaslan


Esentepespor-Akkışlaspor: Ahmet Pakırcı


Başakpınar Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Çıtak


Kayseri Atletikspor-Kayserigücü FK: Hüseyin Otyakmaz


Trend Gayrimenkul-Amaratspor: İbrahim İmrağ


Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Suat Alptekin


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.