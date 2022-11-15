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Süper Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 9.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 9. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi.


A Grubu'nda Kayserigücü FK ile Kayseri Gençlerbirliği maçının ikinci yarısı Gençlerbirliği'nin çekilmesi ile oynanmadı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 10.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 9. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:


Erciyes Esen Makina FK 4-0 Simya Koleji


Kayseri Şekerspor 8-0 Gültepespor


Sungur FK 3-0 Gaziosmanpaşaspor


Akkışlaspor 1-0 Kocasinan Ülküspor


Başakpınar Belediyespor 3-1 Kocasinan Yemlihaspor


Özvatan Gençlikspor 5-3 Esentepespor


Kayseri Yolspor 1-0 Yahyalıspor


Kocasinan Şimşekspor 2-2 Kayseri Atletikspor


Kayserigücü FK 6-0 Gençlerbirliği (ikinci yarı oynanmadı)

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