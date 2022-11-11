İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Amatör Küme'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 9.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 1 haftalık aranın ardından heyecan yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Yarın oynanacak olan 3 karşılaşma ile başlayacak 9. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


12 Kasım 2022 Cumartesi


Gaziosmanpaşaspor-Sungur FK: Ahmet Çıtak


Akkışlaspor-Kocasinan Ülküspor: Hacı Güverti


Kocasinan Yemlihaspor-Başakpınar Bld. Suat Alptekin


13 Kasım 2022 Pazar


Kayseri Yolspor-Yahyalıspor: Ahmet Çıtak


Kayseri Simya Koleji-Erciyes Esen Makina FK: Ahmet Pakırcı


Özvatan Gençlikspor-Esentepespor: Hüseyin Keğin


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor: Ahmet Ulu


Kayseri Şekerspor- Gültepespor: Cemal Emre Gömeç


Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: H.Mehmet Ekmekyermez

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.