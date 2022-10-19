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Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 6.

hafta maçları tamamlandı.



Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. İlk 6. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de A Grubunda Kayserigücü FK ve B Grubunda Erciyes Esen Makina FK liderlik koltuğunda oturan takımlar oldular. Kayserigücü FK ligin 6.haftasını hükmen galibiyetle tamamlarken Kocasinan Ülküspor ve Kayseri Gençlerbirliği takımları ise haftayı BAY olarak geçtiler.


Süper Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;


Özvatan Gençlikspor 2-3 Argıncıkspor


Kayseri Simya 2-1 Gaziosmanpaşaspor


Kocasinan Şimşekspor 3-3 Trend Gayrimenkulspor


Kocasinan Yemlihaspor 2-0 Amaratspor


Akkışlaspor 2-2 Sungur FK


Yahyalıspor 1-1 Kayseri Atletikspor


Başakpınar Belediyespor 2-3 Kayseri Yolspor


Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Şekerspor


Gültepespor 2-3 Esentepespor


Kayserigücü FK 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen)

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