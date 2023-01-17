Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 13. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişmezken heyecan ise dorukta. A Grubu'nda 13. haftayı Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda ise Özvatan Gençlikspor BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme'de ligin 14. haftası, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 6-0 Esentepespor

Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Başakpınarspor

Trend Gayrimenkul 2-0 Yahyalıspor

Kayseri Simya Koleji 3-0 Akkışlaspor

Kayseri Şekerspor 7-1 G.O.Paşaspor

Amaratspor 0-7 Kayseri Yolspor

Kayserigücü FK 4-0 Kocasinan Yemlihaspor

Sungur FK 1-0 Kocasinan Ülküspor

Argıncıkspor 3-0 Gültepespor (Hükmen)

Gençlerbirliği 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)