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Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 13. hafta geride kaldı.


Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişmezken heyecan ise dorukta. A Grubu'nda 13. haftayı Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda ise Özvatan Gençlikspor BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme'de ligin 14. haftası, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:


Erciyes Esen Makine FK 6-0 Esentepespor


Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Başakpınarspor


Trend Gayrimenkul 2-0 Yahyalıspor


Kayseri Simya Koleji 3-0 Akkışlaspor


Kayseri Şekerspor 7-1 G.O.Paşaspor


Amaratspor 0-7 Kayseri Yolspor


Kayserigücü FK 4-0 Kocasinan Yemlihaspor


Sungur FK 1-0 Kocasinan Ülküspor


Argıncıkspor 3-0 Gültepespor (Hükmen)


Gençlerbirliği 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)

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