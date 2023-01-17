Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 13.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 13. hafta geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 13. hafta sonunda liderler değişmezken heyecan ise dorukta. A Grubu'nda 13. haftayı Kocasinan Şimşekspor, B Grubunda ise Özvatan Gençlikspor BAY olarak geçti. Süper Amatör Küme'de ligin 14. haftası, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makine FK 6-0 Esentepespor
Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Başakpınarspor
Trend Gayrimenkul 2-0 Yahyalıspor
Kayseri Simya Koleji 3-0 Akkışlaspor
Kayseri Şekerspor 7-1 G.O.Paşaspor
Amaratspor 0-7 Kayseri Yolspor
Kayserigücü FK 4-0 Kocasinan Yemlihaspor
Sungur FK 1-0 Kocasinan Ülküspor
Argıncıkspor 3-0 Gültepespor (Hükmen)
Gençlerbirliği 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)