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Süper Amatör Küme'de de 9. haftada 39 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 9.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta maçları sonunda toplam 39 gol atıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 39 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşmada 2 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti ise Kayseri Yavuzspor'u 9-2 mağlup eden Erciyes Esen Makinaspor aldı. Süper Amatör Küme 9.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;


Özvatan Gençlikspor 1-0 Amarat Gençlikspor


Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor


Hacılar Erciyesspor 3-2 Kocasinan Ülküspor


Kayseri Yolspor 1-0 Tomarza Belediyespor


Erciyes Esen Makina 9-2 Yavuzspor


Kayseri Şekerspor 1-1 OSB atletikspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-1 Kocasinan Şimşekspor


Esentepespor 1-0 Buğdaylıspor


Başakpınar Belediyespor 5-2 Talas Anayurtspor


Erciyes Reşadiye Gençlik 1-5 Kayserigücü FK

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