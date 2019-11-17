Süper Amatör Küme'de haftanın maç sonuçları

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 9.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı. Büyük heyecanın yaşandığı 9.haftada oynanan 6 maçta 18 gol atıldı. Oynanan 7 maçın 6'sı tamamlanırken, 1 maç ise yarıda kaldı.
İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Develispor 3-0 Buğdaylıspor
Kayseri Gençlerbirliği 2-1 Hacılar Erciyesspor
Kocasinan Ülküspor 0-0 Kayseri Şekerspor
Esen Makina Belsinspor 5-1 Talas Anayurtspor
Kocasinan Şimşekspor 3-2 Kayseri Demirspor
Kayseri Yolspor 1-0 Özvatan Gençlikspor
Trend Gayrimenkulspor 1-0 Kayseri Sağıkspor (60.dakika yarıda kaldı)